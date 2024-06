Pinheiral recebe Carreata do Orgulho Autista

Pinheiral – A Associação Coletivo Azul (ACA) realizou neste sábado (22) a ‘Carreata do Orgulho Autista’ em Pinheiral. Com início no Parque Fluvial, o cortejo percorreu as ruas da cidade levando a mensagem de inclusão da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A ACA existe há oito anos e é composta atualmente por 84 famílias de Pinheiral. O presidente e fundador da entidade, Cláudio Márcio Rocha, teve a ideia de criar a associação – ao lado de sua esposa, Kátia Rufino, vice-presidente – com o intuito de conscientizar as pessoas e o poder público para a causa do autismo.

“Esse é um momento de festa, mas também de reflexão e reivindicação. Estamos aqui celebrando a vida de nossos filhos, de nossos familiares que estão no espectro do autismo. São pessoas lindas, maravilhosas, cheias de vida e que também precisam estar inseridas na sociedade, precisam ter seus direitos preservados. Queremos abrir os olhos dos nossos governantes para que eles possam estar cientes de seus deveres para com esse público em especial”, salientou Cláudio Márcio.

Pré-candidato a prefeito de Pinheiral, Guto Nader esteve presente à carreata ao lado da pré-candidata a vice, Andreya Lemos, a Teka. “A ACA está de parabéns por essa belíssima iniciativa. Há alguns anos a gente tem se envolvido com a entidade apoiando no que for preciso, porque entende que a causa do autismo precisa desse apoio. Me incomoda muito o fato das autoridades não se sensibilizarem tanto com isso e o que eu vejo são ações ainda muito tímidas. É preciso promover a inclusão das pessoas com TEA, seja nas escolas, na rede pública de saúde, ou em outros serviços. É preciso atitude e humanização para com essas pessoas”, afirmou Guto.

“Fiz questão de estar presente nesta carreata em prol da causa Autista por entender que é importante conscientizar as pessoas quanto à inserção dessas pessoas na sociedade e para sensibilizar o poder público. Eu me lembro que, na condição de vereadora de Pinheiral, assinei duas indicações junto a outros pares onde solicitando à prefeitura a cessão de em espaço para a construção de sede de entidade em prol de pessoas com deficiência, e que o Departamento de Promoção Social criasse cursos especiais também para pessoas com deficiência. Eu penso sempre que inclusão é a palavra-chave”, explicou Teka.

Dia Mundial do Orgulho Autista

O Dia Mundial do Orgulho Autista é comemorado no dia 18 de junho e seu objetivo é mudar a visão negativa da sociedade em geral quanto ao autismo, passando-o de “doença” para “diferença”. Assegurar que as pessoas com autismo não são doentes, mas sim que elas possuem algumas características próprias que lhes trazem desafios e recompensas únicas, é a essência da comemoração.

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) envolve atrasos e comprometimentos do desenvolvimento, seja da linguagem, seja no comportamento social. Os sintomas podem ser emocionais, cognitivos, motores ou sensoriais. O diagnóstico definitivo é dado após os 3 anos de idade, mas os sintomas podem ser observados antes disso e os cuidados podem ser iniciados de imediato.