Pinheiral recebe cerca de 1300 vacinas para imunização contra gripe

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 08:28 horas

Pinheiral – O município de Pinheiral conta com cerca de 1300 vacinas para campanha de imunização contra a Influenza H1N1, gripe. O novo lote chegou nesta semana e a vacinação nas unidades de saúde já estão disponíveis a partir desta quarta-feira (01), de 8h às 17h. Até a próxima sexta-feira (03), o público-alvo de imunização são os idosos de faixa etária entre 70 a 79 anos. Pinheiral já vacinou cerca de duas mil pessoas desde o início da campanha.

Esta fase da campanha é voltada para os idosos e profissionais da saúde, seguindo o novo calendário de datas do Governo do Estado do do Rio. A partir dos dias 06 a 14 deste mês, idosos entre 60 e 69 anos serão vacinadas. A partir do dia 15, a imunização voltará a ser feita em todos os moradores com 60 anos ou mais.

– Para evitar aglomerações e seguindo orientações do governo do Estado, vamos manter o novo calendário e seguir com nossas ações como o sistema “drive-thru” e vacinando em casa aqueles que não têm condições de se locomover até a unidade – declarou o Secretário de Saúde, Everton Alvim.