Pinheiral recebe doação de quatro mil testes rápidos para coronavírus

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 15:04 horas

Pinheiral – A Receita Federal doou cerca de quatro mil testes rápidos para Covid-19, avaliados em um valor total de R$ 64.600 para a prefeitura de Pinheiral, nesta terça-feira (20). A instituição faz o procedimento anualmente, ação permitida por lei para doação. Após realizar leilão de itens apreendidos e os que não são arrematados são doados para instituições não governamentais e autarquias.

O prefeito Ednardo Barbosa falou sobre a importância do fortalecimento dos insumos já adquiridos para o enfrentamento da Covid-19 no município.

– Num momento tão difícil como o atual, doações como essas são de extrema importância para auxiliar em nosso trabalho diário contra o coronavírus. Os testes são utilizados para testagem rápida de funcionários e seus familiares, funcionando da mesma forma para a população em geral. Estamos empenhados em conter o avanço da doença em Pinheiral e, graças a Deus, temos conseguido avançar nas faixas etárias de pessoas a serem vacinadas. Em breve conseguiremos imunizar mais pessoas – disse.

O funcionário do departamento, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Jader Barbosa Gomes, destacou como foi o contato com a Receita Federal para conseguir o material com kit-testes Covid-19.

– Fiz o procedimento para solicitar mercadorias apreendidas através de um ofício assinado pelo prefeito para o superintendente da Receita Federal, Flávio José Passos Coelho, listando o que a prefeitura necessitava. Levando-se em conta as necessidades financeiras do nosso município que padece com escassez de recursos próprios para investimentos, tornaria indispensáveis essas doações. Primeiro atendimento foi na Superintendência Regional da RFB – 7ª Região Fiscal no Centro do Rio de Janeiro, onde tivemos um atendimento espetacular de todos os funcionários – explicou Jader.

Casos Covid-19

Segundo a prefeitura, Pinheiral tem 2.308 casos confirmados, sendo que 2.194 já se recuperaram, 51 morreram por conta da Covid-19, 48 estão em isolamento domiciliar, 15 estão internados. Até o momento, 4179 casos foram descartados.

O município realiza testes de antígenos no próprio Centro de Triagem, com entrega dos resultados no ato, o que significa que a divulgação de casos em análises não será mais necessária.