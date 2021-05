Pinheiral recebe duas novas empresas de aço no Polo Industrial do Parque Maíra

Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 17:16 horas

Pinheiral – A empresa de aço, Alloy Stell Rio Produtos Siderúrgicos, de José Bonifácio (São Paulo) se instalou no Polo Industrial do Parque Maíra, em Pinheiral, junto com a expansão da Açofer, coligada do grupo Master Dobra, da cidade de Jaú (SP).

Tendo como preferência a contratação de moradores de Pinheiral, juntas as empresas produzem cerca de 35 mil toneladas de aço ao ano, ampliando a oferta e demanda de empregos no município, que, por estar em uma excelente localização e por se encaixar na Lei Estadual 6979/2015, que dá a municípios de pequeno porte a oportunidade de oferecer benefícios fiscais como redução do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), possibilitando que pequenos municípios tenham a chance de atrair novas empresas e proporcionar geração de emprego e renda, vêm atraindo cada vez mais indústrias e empresas de diferentes setores.

De acordo com Ednardo Barbosa, a inauguração registra mais uma vez o comprometimento que a gestão tem tido com a cidade.

– Fico muito feliz que agora a Alloy Steel e a Açofer, que já estava em nosso município e agora está expandindo seus negócios, fazem parte do time que irá ajudar nossa cidade a se desenvolver e a gerar novos empregos e benefícios para a população. É bom ressaltar que há ainda empresas em fase de instalação de projeto e outras interessadas em se instalar na cidade. Dessa forma, ao longo do ano de 2021, com certeza teremos mais inaugurações e benefícios para nossa população. Agradeço a todos que estiveram presentes, essa é mais uma prova de que nosso compromisso com Pinheiral segue firme e forte trazendo cada vez mais resultados, priorizando o desenvolvimento e a geração de empregos – detalhou Ednardo.

De acordo com Leandro Zanurco, dono da Alloy Steel, com a ampliação da empresa, eles estão em busca de conquistar um crescimento geral.

– Em Pinheiral nós vamos conseguir ter mais competitividade, aumentando nossos serviços e clientes. Têm dado certo, e acredito que agora vá dar mais certo ainda – afirmou.

Elmo Scatamburlo, proprietário da Açofer, explicou porque trouxe sua empresa para Pinheiral.

– Além do espaço oferecido por Pinheiral, resolvemos trazer a empresa para cá devido à proximidade com a CSN, que nos fez a proposta de nos contratar como distribuidora e, também, devido ao benefício fiscal disponibilizado pelo Estado. O galpão ainda não está totalmente equipado e atualmente temos cerca de 15 funcionários – concluiu.

Para o empresário Alexandre Raposo, esse é o resultado de um trabalho conjunto.

– Atualmente, Pinheiral é a joia da coroa, todo mundo quer vir pra cá. Temos 14 empresas querendo se instalar na cidade e isso vai transformar ela em uma grande desenvolvedora de empregos da forma mais sustentável possível. Todas essas empresas e indústrias geram empregos e renda, nada acontece por acaso. Pinheiral tem uma estrutura de governo onde todo mundo trabalha efetivamente para trazer e manter investimentos, aqui nós vamos ter um berçário de empresas onde ela vem, se instala e abre novas oportunidades – explicou o empresário.

Segundo Júlio Barbosa, Secretário de Desenvolvimento Econômico, em Pinheiral estão sendo formados condomínios industriais que irão atender a demandas de diversas empresas que desejam se instalar no município.

– A inauguração de mais estas duas empresas comprova que Pinheiral está no caminho certo do desenvolvimento, geração de emprego e renda. Prova disso é que hoje estão sendo formados condomínios industriais em áreas particulares para atender a demanda de empresas que têm o desejo de se instalar e desenvolver seus projetos em solo pinheiralense. A empresa Alloy Stell é uma delas, que está vindo de São Paulo para se instalar aqui em busca de proximidade com a sua matéria prima que é o aço, já que Pinheiral fica ao lado da CSN, e, também, do atrativo fiscal que a Lei 6979/2015 oferece a municípios como o nosso. A ideia da empresa é de crescer e expandir ainda mais seus negócios no município trazendo toda sua atividade para cá. Já a empresa Açofer, que originalmente tem instalações também em São Paulo, já está em Pinheiral há alguns anos e com seu crescimento teve a necessidade de pleitear uma área maior. Assim, após participar e vencer um processo de chamamento público realizado pela prefeitura, a empresa ganhou a concessão de uso de solo do município para ampliar suas atividades. Juntas, as empresas vão ajudar a movimentar as contribuições de impostos como ICMS, chegando a gerar cerca de 40 empregos diretos e indiretos – finalizou o secretário.