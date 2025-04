Pinheiral recebe Festival Sabores do Vale do Café

Volta Redonda – Os organizadores do “Festival Sabores do Vale do Café” e a prefeitura já conferiram os últimos detalhes para a realização da grande festa do turismo no interior do estado que ocorre nessa sexta-feira (4) e sábado (5), na principal praça de Pinheiral, no centro da cidade.

Serão realizadas cinco apresentações em dois dias de muita festa, que incluem também, gastronomia, degustações e outras atrações no evento que chega à sua terceira edição e que vem atraindo milhares de pessoas para o Vale do Café, como explica o assessor especial da secretaria Estadual de Turismo, Wanderson Farias.

“Desde o início, quando surgiu a proposta do nosso secretário Gustavo Tutuca, de realizar um festival que movimentasse o interior e que proporcionasse aquecimento da economia das cidades, a ideia foi unir a possibilidade dos turistas de aproveitar bom shows com boa gastronomia e ao mesmo tempo, dar oportunidade para que os produtores regionais expusessem seus produtos, assim como os artesãos, e é isso que a gente vem conseguindo nas edições que foram realizadas.” Disse Wanderson Farias.

O Festival Sabores do Vale do Café de Pinheiral, terá abertura oficial a partir das 18h dessa sexta feira e logo após, começam as seguintes apresentações:

Sexta-feira (4) Tambores de Aço – 19h30

Sexta-feira (4) Noelle & Junior – 21h30m

Sábado (5) Marcos Russoni – 16h45m

Sábado (5) Rodrigo Muller – 18h

Sábado (5) Banda Ultravolts – 21h30m

Ao longo dos dois dias, haverá barracas com degustações de Queijos, Cachaças e Cafés artesanais, além de outros produtos típicos do Vale do Vale do Café, expostos pelos produtores que fazem parte dos Arranjo Produtivo Local (APL) da região. Entre as atrações, também está uma apresentação especial de Jongo que mantém viva a tradição cultural de Pinheiral.

“Tenho muito orgulho, assim como toda a nossa equipe da prefeitura, de estarmos recebendo esse Festival que certamente movimenta nossa economia, ajuda a gerar renda e trabalho, mas que também proporciona dois dias de uma linda festa, animada e muita alegria, com toda a segurança que as famílias de Pinheiral e todos os nossos visitantes merecem. Venham todos para nossa cidade”, comentou o prefeito Luciano Muniz.

O Festival Sabores do Vale do Café, tem acesso gratuito a qualquer pessoa, e conta com os apoios do governo do Estado, por meio da Setur-RJ, da prefeitura de pinheiral e de outros parceiros.