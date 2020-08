Pinheiral registra 19 dias sem novos óbitos por Covid-19 e 400 casos de recuperados da doença

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 18:14 horas

Pinheiral – Município segue há 19 dias sem registro de mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e atinge a marca de 400 curados, segundo o boletim epidemiológico desta quarta-feira (26).

Ainda segundo o boletim epidemiológico, Pinheiral tem 424 casos confirmados, com 400 moradores já recuperados da doença, sete que estão em isolamento domiciliar, 15 óbitos e dois pacientes internados fora do município. O município também tem 14 moradores com suspeita da doença, aguardando resultado em isolamento domiciliar, sendo que um está internado no município, além 951 descartados.