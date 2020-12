Pinheiral registra 20º caso de óbito por Covid-19

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2020, 08:27 horas

Pinheiral – A prefeitura Pinheiral informou na noite dessa sexta-feira (11), o registro do vigésimo caso de óbito de morador da cidade, que estava internado em hospital público, fora do município: trata-se de um homem de 40 anos, que morreu no dia 04 de dezembro, mas teve o exame confirmado para a doença, esta semana. Ele era portador de diabetes e doenças cardíacas crônicas.

A cidade soma 838 casos foram confirmados, sendo 798 pessoas consideradas recuperadas, com 17 pacientes em isolamento domiciliar e três internados em hospitais fora do município. Entre os casos suspeitos, há 147 pessoas aguardando resultado, sendo 144 em isolamento domiciliar, dois internados fora do município e um em internação no Hospital Municipal de Pinheiral. Outros 1.946 casos foram descartados.