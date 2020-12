Pinheiral registra 23ª morte por Covid-19

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2020, 19:51 horas

Pinheiral – Uma idosa, de 61 anos, é a 23ª vítima fatal da Covid-19, em Pinheiral, segundo dados da prefeitura divulgados na noite desta quinta-feira (31).

Na cidade são 1.202 casos confirmados, 1118 curas, 57 em isolamento domiciliar e quatro internados fora do município. Aguardam resultado 63 pessoas, 61 em isolamento domiciliar, um internado no município e um internado fora do município. Até agora 2333 casos foram descartados.