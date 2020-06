Pinheiral registra quarto óbito pela Covid-19

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 18:52 horas

Mulher de 43 anos morreu no dia 14 deste mês, ela estava internada em hospital de rede pública de fora do município

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral anunciou o quarto óbito por Covid-19 na noite desta sexta-feira (26). Uma mulher, de 43 anos, que estava internada em um hospital da rede pública, fora do município, morreu no dia 14 deste mês. Ela apresentava quadro de comorbidades, possuía lúpus e doença renal crônica. A confirmação da morte foi registrada no sistema do Estado no dia 24 deste mês, quando a secretaria de Saúde de Pinheiral teve acesso à informação.

O município tem 119 casos confirmados, com 104 recuperados, nove em isolamento domiciliar e os quatro óbitos. Dos casos confirmados, dois estão internados, sendo que um está fora do município. São sete casos suspeitos, sendo que um está internado, além de 425 casos descartados.

Os novos casos confirmados são 1 homem, de 25 anos, já em processo de recuperação, e 5 mulheres, de 16, 25, 41, 56 e 57 anos, sendo quatro em processo de recuperação e uma em isolamento domiciliar.