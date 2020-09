Pinheiral retoma realização de cirurgia de catarata a partir desta sexta-feira

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 15:46 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral retomou com a realização das cirurgias de catarata, nesta sexta-feira (11), de 7h às 13h, no centro cirúrgico do Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa. As consultas oftalmológicas de avaliação para realização das cirurgias ocorreram em julho deste ano e no primeiro dia já estão sendo operados 20 pacientes.

A realização do procedimento na cidade tem como objetivo oferecer mais comodidade aos moradores, que agora já não precisam mais se locomover até outros municípios para serem atendidos nessa especialidade. Inicialmente serão efetuadas 40 cirurgias, 20 na sexta (11) e 20 no sábado (12), mediante todas as medidas de segurança e prevenção a Covid-19.

Flávio José da Silva Moreira, de 59 anos, foi um dos primeiros pacientes a ser atendido e contou sobre sua experiência durante o procedimento.

– Operei a vista direita hoje de manhã e agora estou em repouso, aplicando colírio a cada três horas, como me foi recomendado. Fui muito bem atendido por todos do hospital e do centro cirúrgico. A cirurgia foi muito tranquila. Agora tenho que esperar para fazer as revisões e ser liberado para marcar a operação do olho esquerdo – disse.

Segundo Rafaela Roquini, enfermeira e coordenadora das Unidades Básicas de Saúde faz nove anos desde que foi efetuada a última cirurgia de catarata dentro do município.

– É muito gratificante poder retomar as cirurgias de catarata em Pinheiral, porque temos uma demanda grande e com o envelhecimento da população ela tende a aumentar. A última vez que essa cirurgia foi realizada na cidade foi em 2011, quando o atual prefeito, Ednardo Barbosa, ainda era nosso secretário de Saúde, ele sempre se esforçou para que esse procedimento fosse retomado. Não vamos parar por aí, temos projeto de realizar outras categorias de cirurgias oftalmológicas no município. A ideia é que nossos pacientes tenham que se deslocar o mínimo possível – explicou.

Para o diretor administrativo do Hospital Municipal Aurelino Barbosa, Antônio Carlos Cambraia Junior, a experiência proporcionada pela retomada das cirurgias de catarata em Pinheiral foi muito especial.

– Nosso primeiro dia de retorno foi um sucesso total. Um momento lindo e muito emocionante porque pudemos ouvir e presenciar os pacientes dizendo que já estavam enxergando novamente. É realmente muito bom poder oferecer isso a nossa população – concluiu.