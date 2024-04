Pinheiral sedia I Seminário dos Povos de Terreiros da Região Sul Fluminense

Pinheiral – A cidade de Pinheiral sedia nesta sexta-feira (5), o I Seminário dos Povos de Terreiros da Região Sul Fluminense, com o tema “Consciência Ecológica é Axé!”. O evento é pioneiro na região e acontece a partir das 18h30, no Centro Cultural e Religioso Yle Asé Obá Awúre, localizado na Rua 19, número 33, bairro Cruzeiro II. A programação do seminário contará também com a participação da SEMADER, além dos Sacerdotes das Religiões de Matrizes Africanas e artesãos do município.

As vagas são limitadas a 200 participantes, e para se inscrever, os interessados devem acessar o link https://www.even3.com.br/seminario-dos-povos-de-terreiro-da-regiao-sul-fluminense-tema-consciencia-ecologica-e-axe-438548 e garantir sua vaga até o meio-dia desta sexta-feira.

Este seminário faz parte das atividades que antecedem o I Presente à Oxum da Região Sul Fluminense, que será realizado em 11 de maio no município de Pinheiral .Com a participação dos terreiros da região, busca-se criar um evento de excelência, transmitindo à sociedade a importância dos rituais religiosos na preservação da natureza. O lema “KOSI EWE, KOSI ORISA” ressalta a essencialidade das folhas e dos Orixás, destacando a interconexão entre a religiosidade e o meio ambiente.

O encontro, inicialmente estava marcado para acontecer no dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, mas, em decorrência das previsões de chuvas fortes para todo o Estado do Rio de Janeiro que foram emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o evento foi adiado.

A participação ativa dos representantes dos terreiros é fundamental para o sucesso do seminário, que visa reforçar a mensagem de que os rituais religiosos não só respeitam, mas também alimentam e protegem a natureza. Com a união de esforços, a comunidade religiosa demonstra sua força e sua importância na promoção da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente.

O secretário de Governo, Estanislau Corrêa, afirmou que o evento visa destacar as diferentes manifestações culturais presentes na comunidade e fortalecer os laços de união e respeito entre os cidadãos.

“O encontro não apenas proporcionará momentos de integração e entretenimento, mas também contribuirá para a promoção da cultura local e para a construção de uma cidade mais inclusiva . O apoio da Prefeitura é fundamental para viabilizar e potencializar essas iniciativas, demonstrando o compromisso com a valorização da diversidade e o estímulo ao desenvolvimento cultural em nossa cidade”, falou o secretário.

O Babalorixá e professor Ramon Medeiros de Xangô, convida todos os adeptos e a sociedade em geral para um momento pioneiro: a criação da Cartilha “Consciência Ecológica é Axé”, que será construída com as contribuições dos participantes do Seminário, onde o Povo de Axé terá voz para falar às Comunidades de Terreiros.

“ O Seminário é uma iniciativa afirmativa que busca dar visibilidade aos Povos de Terreiros, promovendo o respeito à liberdade de culto e a conscientização ecológica para reduzir os impactos negativos na natureza causados pelos rituais religiosos. Valorizemos as práticas religiosas, promovendo a adoção de práticas sustentáveis que contribuam para a preservação e renovação do meio ambiente”, disse o professor.