Pinheiral segue sem registrar novos óbitos pelo novo coronavírus

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 18:03 horas

Pinheiral – Município alcança marca de 26 dias sem registrar novos óbitos causados pelo coronavírus, ressaltando 432 recuperados para 456 casos confirmados.

Os dados do boletim epidemiológico da prefeitura de Pinheiral apontam que nesta quarta-feira (02), sobre a Covid-19 no município são oito casos confirmados em isolamento domiciliar, 15 óbitos, um paciente internado fora do município, 20 aguardando resultado em isolamento domiciliar e 1087 descartados.