Pinheiral tem 139 casos confirmados e 122 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 16:18 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral atualizou os dados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Agora são 139 casos confirmados, sendo que 122 já estão recuperados. O município segue com quatro óbitos decorrentes do coronavírus e um morador, com a doença, está internado fora de Pinheiral.

Ao todo são 12 casos suspeitos, sendo que 11 estão em isolamento domiciliar e um internado no município, além de 438 casos descartados.

Os novos casos confirmados são de dois homens, de 33 e 37 anos, sendo um em isolamento domiciliar e o outro em processo de recuperação, além de uma mulher, de 44 anos, que está em isolamento domiciliar.