Pinheiral tem 348 casos confirmados pelo novo coronavírus

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 19:13 horas

Pinheiral – Município registrou mais sete casos confirmados do novo coronavírus, chegando a 348, de acordo com o boletim epidemiológico. Destes, 322 já estão recuperados da doença, dez estão em isolamento domiciliar e dois internados fora do município.

Pinheiral possui 52 casos suspeitos em isolamento domiciliar e 703 casos descartados.

Os novos casos confirmados são de três mulheres, de 33, 38 e 48 anos, que já estão recuperadas, além de quatro homens, de 31, 35, 42 e 63 anos, sendo um em isolamento domiciliar e os outros já recuperados.