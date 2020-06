Pinheiral tem 92 casos confirmados e 78 recuperados pelo novo coronavírus

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 19:02 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral divulgou o boletim epidemiológico desta quarta-feira (17) com atualizações sobre a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no município. Agora são 92 casos confirmados, sendo que 78 já estão recuperados, oito estão em isolamento domiciliar. Três pacientes confirmados com a doença estão internados, dois deles estão fora do município.

Ao todo são oito casos suspeitos, três óbitos confirmados pela Covid-19, além de 378 resultados que testaram negativo para o vírus.