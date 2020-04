Vereadora de Pinheiral testa positivo para a Covid-19

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 16:38 horas

Prefeito diz que Dra. Carmem Lúcia passa bem

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, confirmou durante uma live nesta quarta-feira (15) o quinto caso de coronavírus na cidade. A vereadora Dra. Carmen Lucia testou positivo para a Covi-19, e o caso foi divulgado durante a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, dia 14. Segundo o prefeito, a vereadora passa bem e está em isolamento domiciliar.

O prefeito afirmou que ficou sabendo do caso depois da sessão. “Durante atendimento foi dado endereço de Volta Redonda, por isso Pinheiral não tinha sido notificada”, disse Ednardo.

– Desses cinco casos, quatro estão em isolamento domiciliar e um já teve alta que é, inclusive, uma profissional de saúde, que já está retomando suas atividades. O quinto caso confirmado, a vereadora do município, Drª Carmen Lúcia, passa bem e está em isolamento domiciliar – disse o prefeito.

A cidade já tem dez casos descartados e sete que estão aguardando resultado dos exames. Pinheiral não possui nenhum óbito por coronavírus.

Ednardo afirmou que nesta quinta-feira (16) participará de uma videoconferência com prefeitos da região, juntamente com Ministério Público, e o Dr Edmar Santos, secretário de Saúde do RJ, para falarem sobre o Hospital Regional, entre outras preocupações.

– O Hospital Regional está recebendo muitos pacientes e tendo um papel fundamental no combate ao Covid-19. Mas, temos que ter retaguarda em caso de possível colapso na região – falou.

Novidade

A secretaria de Meio Ambiente, juntamente com os produtores rurais de Pinheiral, iniciará nesta semana um esquema de delivery.

– Será o delivery dos produtores rurais de Pinheiral. O site da prefeitura vai disponibilizar as informações e as pessoas vão poder entrar em contato de segunda a quinta-feira para fazerem encomendas via telefone: (24) 99987-8927. Na sexta-feira os produtores rurais vão entregar os produtos – explicou, ressaltando que o isolamento social ainda é o melhor remédio. “Saiam em caso de extrema necessidade apenas. Temos que ter essa consciência”, finalizou Ednardo.