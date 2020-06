Pinheiral tem mais dois casos confirmados do novo coronavírus e vai a total de 57

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 17:19 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral divulgou atualizações no número de casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta terça-feira (02). O município tem dois novos casos confirmados, chegando a 57, houve aumento de 3,5% em 24 horas. Dos confirmados, 50 pessoas já estão recuperadas da doença por terem passado pelo período de 14 dias sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Cerca de cinco infectados estão no período de isolamento domiciliar e uma pessoa está internada. Pinheiral segue com um óbito decorrente do vírus.

Dos casos suspeitos, o município possui cinco, sendo que quatro estão em isolamento domiciliar e um internado. Cerca de 296 exames deram negativo para Covid-19.