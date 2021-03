Pinheiral tem sete pacientes internados por Covid-19

Matéria publicada em 25 de março de 2021, 17:02 horas

Pinheiral – Com 2.016 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia, Pinheiral registra sete pacientes com a doença internados. Destes, seis estão internados fora do município.

Já se recuperaram 1.904 pessoas e 66 estão em isolamento domiciliar com a Covid-19. Até o momento o município registrou 39 mortes. São três casos suspeitos internados que aguardam os resultados dos exames e 3.689 que já foram descartados por Covid-19.