Pinheiral vacina profissionais da educação

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 12:42 horas

Pinheiral – Com nova remessa da vacina Astrazeneca, a Prefeitura de Pinheiral, iniciou nesta terça-feira, 01, a vacinação dos profissionais da educação, além de pessoas com deficiência permanente sem BPC (Benefício de Prestação Continuada) e pessoas em situação de rua. A nota técnica do Ministério da Saúde determina ainda nesta etapa a vacinação da população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Foram distribuídas 670 doses da Astrazeneca para a primeira dose e 60 doses da Coronavac para a administração da segunda dose em gestantes e puérperas com comorbidades, primeira dose em pessoas com indicação para Coronavac e demais pessoas de outros grupos que aguardam a segunda dose. Para isso, as Unidades de Saúde estão fazendo o agendamento por telefone.

Inicialmente serão vacinados os profissionais da creche e ensino fundamental das redes pública e privada do município. Os professores e demais funcionários receberão a primeira dose do imunizante nas unidades educacionais.

O secretário de saúde, Everton Alvim, comemora o avanço da vacinação e adiantou que na próxima etapa será possível contemplar demais grupos, que inclui profissionais da educação (ensino médio, profissionalizantes e EJA) além de trabalhadores de transporte coletivo, bem como iniciar a imunização por idade.

“As próximas remessas de vacinas nos permitirá avançar significativamente o que nos dará um grande alívio. Esperamos ter doses suficientes para completar o cronograma das pessoas dentro do período para a segunda dose e poder ampliar o quanto antes a imunização para as pessoas por idade”, disse.

O secretário Municipal de Educação, Fernando Cabral, fala sobre os benefícios que trará a vacinação. “Hoje, sem dúvida nenhuma é um dia bastante significativo para toda a comunidade escolar do município de Pinheiral, onde iniciamos o processo de vacinação dos nossos profissionais da educação. A vacinação é mais uma ação que, aliada ao protocolo de retorno, irá promover ainda mais segurança dos nossos alunos e profissionais. Vamos continuar investindo nas ações para fazer com que o ambiente seja cada vez mais adequado e ofereça menos riscos de contaminação e transmissão do vírus, facilitando e colaborando para o processo do ensino-aprendizagem”, destacou.

Atenção, às pessoas que aguardam e não possuem cadastro nas Unidades de Saúde do seu bairro, devem regularizar a situação para que as equipes entrem em contato para agendamento e recebimento da vacina.