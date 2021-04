Pinheiral vacinará pessoas com comorbidades acima de 59 anos

Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 17:00 horas

Pinheiral – A partir de quarta-feira (28), Pinheiral avançará mais uma etapa no Plano Nacional de Imunização (PNI) e dará início a vacinação da primeira dose em pessoas com comorbidades (doenças), a partir de 59 anos. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, as doenças inclusas nessa etapa são: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão; cardiopatias; doença renal crônica; imunossuprimidos (HIV, câncer, transplantados); anemia falciforme; obesidade mórbida (índice de massa corpórea maior ou igual a 40); síndrome de down e cirrose hepática. Gestantes só poderão ser vacinadas mediante prescrição médica.

A íntegra do documento de comorbidades inclusas no Plano Nacional de Imunização (PNI) está no site do Ministério da Saúde.

Os idosos a serem vacinados devem comparecer às Unidades de Saúde conforme agendamento prévio feito pelas equipes responsáveis. Para se vacinar será necessário apresentar comprovante (exames, receitas, laudo, declaração, prescrição ou relatório médico) que demonstre pertencer a um dos grupos de risco estabelecidos pelo Ministério da Saúde, através do PNI. Todos os critérios de vacina e imunização, como público-alvo, quantidade de doses disponibilizadas e idades são previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Segunda dose

Ainda sobre a vacinação de pessoas para a segunda dose da Coronavac, no último domingo (25) foram entregues às equipes da Vigilância Sanitária 130 doses da Coronavac para a vacinação da segunda dose somente em pessoas que tomaram a primeira dose em 23 de março. A Secretaria de Saúde de Pinheiral aguarda a próxima remessa para completar o esquema vacinal de mais pessoas. Devido ao quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde, a vacina não foi suficiente para contemplar todos os idosos que aguardam a segunda dose. É importante esclarecer ainda que de acordo com a Norma Técnica, do Ministério da Saúde, os municípios não podem guardar vacinas para realizar a segunda dose. A cada remessa recebida tem a quantidade e destinação definida por eles.

É importante destacar que os idosos que estão nesta faixa etária e não possuem cadastro nas Unidades de Saúde do seu bairro, devem regularizar a situação para que as equipes entrem em contato para agendamento e recebimento da vacina.

– Entendemos a preocupação da população quanto a imunização da segunda dose da Coronavac para aqueles que já estão com a primeira dose vencidas. Nossas equipes estão fazendo o possível para atender a essas pessoas, mas, infelizmente, dependemos do Ministério da Saúde para a disponibilização de vacinas e, principalmente, em uma quantidade que nos permita atender a toda a demanda necessária. No demais, estamos ampliando para um novo grupo e atendendo a mais pessoas com a AstraZeneca, seguimos o Plano Nacional de Imunização, esperamos que em breve, ainda mais pessoas possam ser atendidas – esclareceu Rangel Medeiros, coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde de Pinheiral.