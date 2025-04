Piraí anuncia chegada de duas novas empresas

Piraí – A Prefeitura de Piraí confirmou a aprovação, pela Câmara Municipal, de dois importantes Projetos de Lei que autorizam a instalação de novas empresas no município nesta quinta-feira (3). As iniciativas, que envolvem a Comércio e Indústria de Molas Espirais Tigre LTDA e a APEX Serviços Especiais LTDA, prometem movimentar a economia local com a criação de mais de 80 empregos diretos.

Os projetos, aprovados recentemente pelo Legislativo Municipal, autorizam o Executivo a firmar termos de concessão de uso de áreas estratégicas para o desenvolvimento das atividades das empresas. Além da geração de empregos, ambas as empresas se comprometeram a promover ações sociais, como a distribuição de cestas básicas e parcerias com instituições locais.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Piraí, Breno Borges, as iniciativas reforçam o compromisso da gestão municipal com o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.

“Esses novos empreendimentos representam um marco importante para o desenvolvimento de Piraí. Além dos empregos que serão gerados, teremos investimentos que vão contribuir diretamente para o progresso econômico e social do município”, destacou o secretário.

Os investimentos previstos pelas empresas ultrapassam os R$ 10 milhões, com atuação prevista em setores estratégicos como metalurgia, engenharia, comércio de ferramentas e fabricação de molas. A expectativa é que as empresas priorizem a contratação de moradores de Piraí, promovendo inclusão e desenvolvimento econômico local.

A Prefeitura de Piraí continua trabalhando para atrair novos investimentos e fortalecer a economia local, garantindo mais oportunidades para a população.