Piraí: BPRV prende quadrilha com produtos furtados - Diário do Vale

Piraí: BPRV prende quadrilha com produtos furtados

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 10:58 horas

Piraí – Uma quadrilha foi presa em flagrante, na noite desta quarta-feira (15), em Piraí, com diversos produtos furtados.

Segundo agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária, a quadrilha vinha das comunidades Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e do complexo de Senador Camará, em Bangu.

Com eles, os policiais apreenderam roupas, perfumes, celulares e outros objetos furtados de lojas de departamento, como ferros de passar e aspiradores de pó.

A quadrilha foi encaminhada à 94ª DP, onde a ocorrência foi registrada.