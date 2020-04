Piraí confirma caso de Covid-19 em Arrozal

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 08:02 horas

É o segundo caso no município

Piraí – O prefeito de Piraí, Luiz Antonio, confirmou nas redes sociais que o município tem o segundo caso de coronavírus. A vítima mora no distrito de Arrozal, porém o prefeito não divulgou o sexo e a idade. Piraí já tinha confirmado o primeiro caso no fim de semana com um homem de meia idade. Ele e a nova vítima estão sendo monitorados e isolados em quarentena. De acordo com boletim epidemiológico, o município tem 20 casos suspeitos de Covid-19.

– É importante que todos saibam que a epidemia está em curso e que vai crescer, a medida que as pessoas continuem andando nas ruas, indo ao comércio sem necessidade. Quero frisar que o local de contágio é aquele que você encontra outras pessoas. É importante que as ruas fiquem vazias, só vá para os comércios somente na sua necessidade extrema e de lá vá para casa – destacou o prefeito.

Ele também comentou que a população pediu a liberação de atividades não essenciais.

– Alguns querem que liberem para outras atividades, mas infelizmente isso não é possível porque precisamos preservar a vida das pessoas. É necessária essa compreensão. A responsabilidade é sua, é de cada um. É importante que todos entendam isso definitivamente. Não há remédio ainda , não há vacina contra o coronavírus. É muito importante o isolamento social neste momento. Estamos sempre seguindo as informações das autoridades sanitárias – concluiu Luiz Antonio, acrescentando que ao sair de casa, os moradores devem sair de casa.

A prefeitura prorrogou o decreto mantendo os comércios fechados até esta terça-feira (07) como medida de evitar a propagação do coronavírus em Piraí.