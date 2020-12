Piraí convoca classificados para o serviço de mototáxi

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 11:21 horas

Piraí – A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Piraí está convocando os 11 classificados inscritos para a prestação de serviço de mototáxi no município. A convocação é de acordo com o edital de credenciamento 01/2020, publicado em 20 de outubro de 2019, com base na Lei Municipal n 1.246/2016 e do Decreto 4.755 de 04 de abril de 2018.

– Os classificados foram selecionados de acordo com os requisitos e critérios de pontuação descritos no edital de credenciamento. As onze vagas para a prestação desses serviços supri a demanda da população em diversas localidades, principalmente aquelas de difícil acesso para os veículos tradicionais – explicou o Secretário de Transporte e Trânsito, Marcelo Zacarias Magalhães.

Os 11 selecionados têm 45 dias para se apresentarem na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito com os documentos exigidos, conforme descritos no edital, para a habilitação e realização de serviços.

Documentos exigidos

Certificado de Registro e Licenciamento do veículo, no município de Piraí, na categoria aluguel, expedido pelo DETRAN/RJ, em nome do classificado, admitindo arrendamento mercantil, desde que figure como único arrendatário perante instituição financeira.

Apólice de seguro contra riscos para o condutor do veículo e para o passageiro em valor não inferior a R$ 10 mil por pessoa.

Duas fotografias no tamanho 3×4 (três por quatro). Certidão negativa criminal expedida pela Comarca de Piraí atualizada. Comprovantes de pagamentos das taxas de expediente para cadastramento do condutor e realização de vistoria do veículo.

Comprovantes de inscrição no ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Comprovar a quitação do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), do seguro obrigatório DPVAT e taxa de licenciamento referente ao veículo a ser utilizado na prestação dos serviços.

Após entrega da documentação, a SMTT informará a data para realização da vistoria dos veículos que já devem estar padronizados. Após preenchimento de todas as condições e especificações previstas e emissão do Alvará de Vistoria Definitiva será autorizado o serviço de mototáxi.