Piraí divulga novo calendário de vacinação contra a Covid-19

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 11:39 horas

Piraí- A Prefeitura de Piraí divulgou esta semana o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 para os grupos prioritários.

De acordo com a secretaria municipal de saúde, o esquema de imunização acontece entre os dias 19 a 22 de julho e atenderá a faixa etária a partir de 37 anos com a primeira dose da vacina, com ou sem comorbidade.

O público desta faixa etária deve se dirigir à Unidade de Saúde de referência da sua residência, na data e horários indicados na tabela, munidos com RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que não há necessidade das pessoas se deslocarem para outros bairros, pois só serão vacinados na Unidade de Saúde onde já possuem cadastro.