Piraí e Sine abrem 173 vagas de emprego

Piraí – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Piraí, em parceria com o Sine, abre nesta quarta-feira (8) inscrições para vaga de emprego nas obras de duplicação da Serra das Araras, localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Com uma oferta inicial de 173 vagas em diversas áreas, a iniciativa visa não apenas a geração de empregos, mas também o fortalecimento da economia local.

O cadastro será realizado pessoalmente no Sine Piraí, situado na Rua Roberto Silveira, 52, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h. É imprescindível que os candidatos compareçam com os documentos originais de identidade, CPF e comprovante de residência.

“Esta é uma oportunidade singular para os moradores de Piraí participarem ativamente do progresso de nossa cidade”, enfatizou o secretário de Desenvolvimento Econômico. “Estamos empenhados em oferecer oportunidades de trabalho e contribuir para o desenvolvimento econômico de Piraí. A duplicação da Serra das Araras representa um avanço significativo nesse contexto”, ressaltou o prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos.

As vagas contemplam uma diversos perfis e habilidades, exigindo-se, no mínimo, um ano de experiência na respectiva área. Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se funções como ajudante, almoxarife, carpinteiro, eletricista, motorista de caminhão, pedreiro, soldador, entre outras.

Mais de 30 canteiros de trabalho

A ordem de serviço para a duplicação da Serra das Araras foi formalizada em 12 de abril pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e contou com a presença do prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos. Com um investimento total de R$ 1,5 bilhão, a obra visa proporcionar maior segurança aos motoristas e fluidez no tráfego, reduzindo em até 50% o tempo de deslocamento no trecho.

A intervenção será conduzida pela concessionária CCR RioSP e incluirá a expansão da Serra das Araras para oito faixas – quatro em cada sentido – além da implementação de acostamentos em ambos os lados da estrada. Previstas para durar 52 meses, as obras mobilizarão mais de 30 canteiros de trabalho simultâneos, gerando 5 mil empregos diretos e indiretos – com a maioria da mão de obra proveniente dos municípios de Piraí e Paracambi. A entrega da nova pista de subida está programada para 2028, enquanto a conclusão da pista de descida está prevista para 2029.

Confira abaixo a lista completa de vagas oferecidas: