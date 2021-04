Piraí ganha Bosque da Memória

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 07:48 horas

Piraí – “Bosque da Memória”. Este é nome da campanha realizada em Piraí em homenagem às vítimas de Covid-19. A ação consiste no plantio de mudas na Reserva Ecológica Serra do Tangará e objetiva ainda agradecer aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate a pandemia. Além das homenagens, com o plantio, os incentivadores do projeto, querem recuperar florestas. Até o momento são 49 bosques espalhados pelo país, em 14 estados.

O projeto, uma iniciativa da Rede de ONGs da Mata Atlântica – RMA, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA e do PACTO pela Restauração da Mata Atlântica, já resultou no plantio de mais de 200 mudas, a maior parte delas é composta por ipê-amarelo. A primeira muda, plantada no início do mês foi de periquiteira (trema micrantha), devendo chegar a mais 100 mudas.

Interessados em fazer uma homenagem podem entrar em contato pelo email (institutoserradotangara@gmail.com) ou pelas redes sociais da Reserva (@instituto_serradotangara) e agendar o plantio. A produção, o plantio e manutenção de uma muda levam 5 anos ao todo, tempo necessário para que ela se fortaleça e se integre à natureza sem precisar de cuidados adicionais.