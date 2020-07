Piraí inaugura novo CRAS no bairro Casa Amarela

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 14:47 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí inaugurou um novo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Casa Amarela. Ele foi construído através de recursos da União, no valor inicial de R$ 403.638,45 e tem o nome de Adélia Claudino de Paula, personagem local que teve participação atuante em órgãos de controle social como o Conselho Municipal Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Dona Adélia nasceu em 10 de junho de 1940 e faleceu aos 77 anos em 14 de janeiro de 2018.

A filha de Dona Adélia, Cleonice Claudino de Souza e Silva, esteve presente na inauguração e comentou sobre a escolha do nome para o CRAS.

– Toda a família está feliz e honrada por essa homenagem à mamãe. Apesar de se tratar de uma pessoa humilde ela sempre participou ativamente de tudo o que podia para ajudar a melhorar a vida das pessoas – disse.

Ana Paula Nunes de Souza Pinheiro, coordenadora do CRAS Piraí e assistente social, destacou que o órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social realizou 3.336 atendimentos, assistindo a 1.981 famílias do município, em 2019.

– Essas novas instalações proporcionarão melhores condições de trabalho e atendimento às demandas da população. Apesar da redução do número de atendimentos presenciais em decorrência da necessidade do afastamento social neste período de pandemia da Covid-19, só no mês de abril deste ano foram realizados mais de 400 atendimentos relacionados ao cadastro único do Bolsa Família, auxílio emergencial e fornecimento de cestas básicas – detalhou a coordenadora, acrescentado que todos os serviços como acompanhamento de idosos, crianças e adolescentes dos grupos de convivência continuam a ser realizados de forma remota através de telefone e redes sociais.

A secretária municipal de Assistência Social, Heloísa Souza Lima Machado, afirmou que o novo CRAS é uma grande conquista para melhorar os serviços de assistência social às famílias em situação de risco social em Piraí.

– Estamos felizes pela inauguração e o início das atividades nestas novas instalações, o que sem dúvida irá contribuir para melhorar a qualidade do acolhimento às famílias assistidas. Estamos contentes pela oportunidade de homenagear a Dona Adélia, essa grande parceira que tivemos. Desde que comecei a trabalhar com a assistência social no município, há 28 anos, tive a oportunidade de conviver com a Dona Adélia, sempre atuante e presente como voluntária em praticamente todas as atividades realizadas no Município – destacou.

O prefeito de Piraí, Luiz Antonio, declarou que as novas instalações do CRAS representam mais uma etapa de um complexo de atendimento à população na mesma área que reúne a Creche, Casa Abrigo, Conselho Tutelar, Unidade de Saúde, Centro de Referência Odontológica e que em breve contará também com o novo Centro de Especialidades Médicas e novo Laboratório da Análises Clinicas do Município. Esses dois últimos em fase de conclusão.

– Esse novo espaço definitivo para o CRAS de Piraí representa oferecer um ambiente mais adequado para o atendimento ao público e para o trabalho dos profissionais do setor, possibilitando melhor qualidade dos serviços oferecidos à população – concluiu.