Piraí inicia campanha de vacinação contra poliomielite

Piraí – A Prefeitura de Piraí iniciou na segunda-feira (27), a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que tem como foco na prevenção contra a paralisia infantil. No primeiro dia, a Secretaria Municipal de Saúde estará disponibilizando doses do imunizante nos postos do Centro e Casa Amarela.



Na terça-feira (28), os demais pontos também começarão a vacinação. O horário de funcionamento dos postos de saúde para vacinação será das 8h às 16h.



Durante toda a campanha, que vai até o dia 14 de junho, todas as crianças de 1 a 4 anos – mesmo as que estão com a carteira vacinal em dia – devem ser levadas aos centros de saúde para receber a dose extra da vacina contra a poliomielite, reforçando a proteção dos pequenos e ampliando a barreira contra a possível circulação do vírus. Em Piraí, o público-alvo estimado é de 1.461 crianças de 1 ano a menores de 5 anos.



A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa aguda causada pelo poliovírus. A doença não tem tratamento específico e pode causar sequelas graves, como paralisia dos membros (em geral, das pernas), insuficiência respiratória e, em alguns casos, levar à morte. As sequelas estão relacionadas com a infecção da medula e do cérebro e não têm cura. A principal ferramenta para evitar a doença é a vacinação.



No cenário global da poliomielite, existem dois países endêmicos: Paquistão e Afeganistão. Em 2022, um caso da doença foi confirmado em Nova Iorque (EUA) e o vírus também foi detectado no esgoto nova-iorquino e de Londres (Inglaterra). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o poliovírus pode ser facilmente importado para um país livre da doença e se espalhar rapidamente entre as populações não imunizadas.



O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989. Em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Em 2023, no entanto, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas. Para essa classificação foram considerados o desempenho das coberturas vacinais do país, entre outros aspectos.