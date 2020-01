Piraí lança programa de apoio para empreendedores

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 09:34 horas

Ação possibilita uma consultoria empresarial gratuita

Piraí – A prefeitura de Piraí lançou o Programa de Aceleração de Pequenos Negócios esta semana que vai possibilitar uma consultoria empresarial de forma gratuita para os empreendedores do município. A intenção é promover o crescimento e ampliação dos negócios.

Cinco empresas serão selecionadas para participarem da primeira etapa do projeto.

Para participar, é preciso atender critérios como ter um CNPJ ativo que se enquadre no perfil micro, pequena ou micro empreender individual e residir no município de Piraí.

Não existe limitação para a área de atuação, todas as áreas e ramos poerão participar da atuação.

Programa

O Programa de Aceleração de Pequenos Negócios será dividido em três etapas. A primeira é a seleção de empreendedores, a segunda é de consultoria presencial e on-line as quais serão abordados temas como: Gestão Operacional, Gestão Financeira, Gestão de Marketing e Análise de Design, marcas e vendas, além da gestão comportamental e atitude empreendedora. A terceira e última etapa será a finalização do projeto com a produção de um plano de negócios e pitch da empresa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Piraí, Charles Barizon, explicou que o programa vai apontar o que falta para o negócio do empreendedor piraiense evoluir.

– Com essas ferramentas colocadas em pratica, os negócios selecionados terão um diferencial de mercado que vai possibilitar mais empregos e renda para nossa população. Este é o nosso objetivo: qualificar e gerar emprego e renda para a população – destacou Charles Barizon.