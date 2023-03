Piraí: prefeitura anuncia obras de infraestrutura - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 09:24 horas

Obra de contenção de encosta na subida dos Picões, no Centro, já está em andamento

Piraí – A prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, anunciou quatro obras para melhorar a infraestrutura da cidade. Com um investimento de mais de 4 milhões, provenientes de recursos próprios da prefeitura, as obras têm com objetivo garantir mais segurança e qualidade de vida para a população.

Três das obras anunciadas são de contenção de encosta, sendo duas no bairro da Prefeitura e uma na subida dos Picões, no Centro, que já está em andamento. A quarta obra anunciada será a drenagem do bairro da Vila das Palmeiras.

Segundo o prefeito Dr. Ricardo Passos, essa obra é uma reivindicação antiga dos moradores do bairro que sofrem com as fortes chuvas.

“Há tempos que a população vem sofrendo com alagamentos, tivemos uma reunião com os moradores da Vila das Palmeiras onde pudemos ouvir os problemas do bairro. Para realizar a drenagem, nossa equipe estudou o local e projetou uma rede contínua que passará pela RJ145 e desaguará em um reservatório. Fico muito satisfeito em poder atender um apelo antigo dos moradores.”

O secretário de Obras e Urbanismo, Julio Cezar Alves, afirma que “são obras importantes, que vão melhorar a infraestrutura da cidade, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população. Estamos trabalhando para as obras sejam concluídas da melhor forma possível.”