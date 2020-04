Piraí produz protetores faciais com impressora 3D para profissionais da saúde

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 10:00 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí está produzindo protetores faciais com uma impressora 3D para os profissionais da saúde, como mais uma medida para evitar a contaminação pelo novo coronavírus durante a prestação de serviço à população. A iniciativa foi da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que consegue fabricar dez protetores por dias nas impressoras do Centro de Inovação Tecnológica, localizado no bairro da Casa Amarela. As primeiras unidades foram entregues para a equipe de enfermagem do Hospital Flávio Leal.

O equipamento cobre toda a frente e lateral do rosto do profissional de saúde para evitar contato direto com substâncias corporais, como respingo de sangue, secreção corporal ou saliva, que são responsáveis para transmissão do vírus no organismo.

O coordenador do Centro de Inovação Tecnológica, Leonardo Rosa, destacou que o protetor não será exclusivo para os profissionais de saúde. Eles também serão distribuídos para servidores da funerária e garis do município.

– É a nossa função ajudar. É uma satisfação muito grande estar atuando em um projeto que vai beneficiar funcionários públicos que atuam na área da saúde. A nossa ideia é contribuir para que eles possam evitar de ser contaminados pela covid-19. O protetor facial vai evitar que o vírus chegue perto do rosto – explicou o professor.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Osni Silva, destacou que o material que está sendo produzido os protetores faciais faz parte do Projeto de Robótica da prefeitura.

– Esse material é utilizado pelos nossos alunos da robótica para fazer as peças dos robôs. E agora está sendo para uma finalidade muito importante, produzindo um equipamento de segurança para os nossos profissionais da saúde nessa pandemia de Covid-19 – concluiu Osni.

O trabalho desenvolvido no Centro de Inovação Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Piraí é baseado no projeto da Cults3D