Piraí recebe doação de 20 mil máscaras de tecido da CSN

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 14:39 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí recebeu a doação de 20 mil máscaras de tecido que serão distribuídas para população do município. A doação foi feita pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) em combate ao coronavírus na cidade. As máscaras são feitas de tecido em 100% algodão em cor branca e são reutilizáveis, podendo ser lavadas em solução com água e sabão.

O uso de máscaras de proteção facial contra o coronavírus é obrigatório no município de Piraí desde a última segunda-feira (11), devido ao Decreto nº 5.136.

Casos

Segundo o último boletim epidemiológico, Piraí possui 54 casos confirmados de Covid-19, sendo que 24 pacientes já estão recuperados após passarem os 14 dias em isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas. São 172 casos suspeitos, que aguardam resultados das análises laboratoriais, além de 662 suspeitos com sintomas gripais. Piraí já registrou dois óbitos por coronavírus.