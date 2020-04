Piraí tem o primeiro caso de Covid-19 e prorroga fechamento do comércio para terça-feira

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 07:44 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí confirmou o primeiro caso de coronavírus neste fim de semana no município. Trata-se de um homem de meia idade e está sendo monitorado e isolado em quarentena. De acordo com a Secretaria de Saúde, o quadro de sintomas não é grave. Piraí tem nove suspeitos de Covid-19 e 259 com sintoma gripal.

– A secretaria Municipal segue os protocolos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para triagem de casos e tratamento de pacientes. A prefeitura destaca a importância de todos respeitarem as medidas de isolamento social, para que se evite a propagação do vírus no município e o adoecimento da população – destacou em nota.

Decreto

A prefeitura estendeu o prazo das ações que visam evitar a propagação do coronavírus em Piraí, e por isso prorrogou o decreto mantendo os comércios fechados até a próxima terça-feira (07).

O que ainda funciona em Piraí são:

– Supermercados, mercearias, açougues, hortfruti e loja agropecuária, de 8h às 14h30;

– Padarias, entre 6h e 19h;

– Farmácias, de 8h30 às 20h;

– Oficinas mecânicas, borracharias e lojas de auto peças, entre 8h e meio dia;

– Lanchonetes, lojas de conveniências, trailer, food truck e restaurantes, de 9h às 14h;

– Laboratório de análises clínicas, de 7h às 12h.

Lembrando que todos devem respeitar o atendimento entre uma pessoa e outra e com limitação de até 30% da sua capacidade de lotação.

Postos de gasolina, hotéis, serviços de táxi, mototáxi e indústrias poderão abrir em horário normal seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e os acordos trabalhistas estabelecidos com seus funcionários.