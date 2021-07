Piraí terá manutenção no sistema de abastecimento de água no domingo

Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 16:07 horas

Piraí – No próximo domingo (18), a Cedae realizará manutenção no sistema de abastecimento de água, em Piraí. A ação terá início às 6h e deve ser concluída até as 20h.

Redução de 50% no abastecimento

Durante este período, o abastecimento ficará reduzido em 50% da capacidade normal em localidades da parte alta do município, como os bairros da Prefeitura, Asilo, Sarole, Sossego, Sossego II e Cruzeiro, além dos bairros Jaqueira, Koop Land, Vista Alegre e partes altas do Varjão (nesta última área será interrompido apenas o reforço no abastecimento).

O sistema será retomado após a conclusão do serviço, com previsão de normalização total em até 48 horas.

Imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. De toda forma, a Companhia orienta os moradores da região a usar de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.