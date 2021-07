Piraí terá vistoria itinerante do Detran-RJ

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 11:41 horas

Piraí – O Detran.RJ em parceria com a prefeitura de Piraí, vai oferecer o serviço de vistoria itinerante. A partir desta quinta-feira (29) pode ser feito o agendamento prévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042. Serão oferecidas 50 vagas. A vistoria será no dia 3 de agosto, na Rua Bulhões de Carvalho, 3053 (Centro de Eventos de Piraí), das 8h às 17h.

Estão disponíveis os serviços de transferência de propriedade, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, transferência de propriedade com troca de jurisdição, troca de categoria, primeira licença, emplacamento, troca de propriedade com troca de município e troca de placa para Mercosul.

Oficina Sob Medida

A equipe de Educação para o Trânsito do Detran-RJ também vai realizar o curso de Oficina Sob Medida. O conteúdo inclui noções básicas sobre o funcionamento das partes mecânica e elétrica de veículos, a fim de que sejam identificados e solucionados problemas, antes que causem riscos. O curso é gratuito e serão distribuídas senhas nos locais.