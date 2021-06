Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 15:02 horas

Barra Mansa – A Convenção Coletiva do Comércio foi assinada na semana passada e fixou o piso de R$ 1.353,70 para os empregados do comércio varejista de Barra Mansa. O documento foi firmado entre o Sicomércio (Sindicado do Comércio Varejista) de Barra Mansa, Quatis, Rio Claro e Porto Real e o Sindicato dos Empregados no Comercio de Barra Mansa, pelo período de 01 de maio de 2021 a 30 de abril de 2023, que já está em vigor.

O presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, comentou que são muitos motivos para comemorar e destacou as principais conquistas.

– Os benefícios para as empresas e empregados irão facilitar muito o andamento do trabalho. Quero destacar que agora será possível o intervalo intrajornada de no mínimo 30 minutos, o que é permitido somente se constar em convenção – disse, acrescentando que isso vai facilitar a dinâmica de atendimento da loja, pois o empregado poderá tirar menos tempo de almoço e adiantar sua saída no turno de trabalho.

Hugo também falou sobre o banco de horas anual, que também será mais uma opção para as empresas e empregados.

– A homenagem ao comerciário de ser concedida uma folga na data do seu aniversário presente em convenções passadas também foi revalidada. Foi ratificado nesta convenção que as rescisões contratuais poderão ser realizadas diretamente na empresa. Essa é mais uma conquista atendida na reforma trabalhista e confirmada na convenção. As empresas de Barra Mansa vão poder fazer as rescisões dentro da própria empresa – destacou o presidente.

Por fim, o presidente afirmou que o novo piso salarial terá direito a partir da associação do empregado ao Sindicato da sua categoria profissional.