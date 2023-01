Pista da RJ-127 em Paulo de Frontin é liberada - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 16:29 horas

Queda de barreira atingiu caminhão e interditou a estrada nesta quinta-feira (12)

A queda de uma barreira interditou na manhã desta quinta-feira (12) a RJ-127, estrada que liga Paulo de Frontin a Paracambi. Um caminhão que estava na pista no momento do deslizamento foi atingido, causando a paralisação da via. Ninguém ficou ferido.

Equipes da Defesa Civil foram ao local para realizar a limpeza da pista, que foi liberada por volta das 13h30. O veículo já foi retirado e o trânsito segue em fluxo normal.

A estrada vem sofrendo há vários dias com os deslizamentos de terra e queda de árvores por conta das chuvas intensas que atingem a região. Na noite desta quarta-feira (11), uma barreira caiu e interditou o mesmo ponto na via.

Em caso de emergências, a população pode ligar para o 199.