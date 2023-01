Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 09:36 horas

Um deslizamento de pedras ocorrido por volta das 23h desta quarta-feira (11) fechou parcialmente a pista de descida da Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 228. No momento do incidente, chovia forte na região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o material que caiu sobre a pista foi retirado e a faixa já está liberada. O trânsito flui normalmente.