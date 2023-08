Pista de descida da Serra das Araras será interditada para manutenção de pavimento

A CCR RioSP realiza neste fim de semana, dias 19 e 20 de agosto, serviços de recuperação de pavimento e de pintura de novas faixas na pista de descida da Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro. Os serviços estão programados para iniciar às 7h do sábado (19) e terminar as 16h do domingo (20). A manutenção ocorrerá entre os km 233 e km 225. Durante os trabalhos, a pista de descida no sentido Rio de Janeiro será interditada e o tráfego será desviado para a pista de subida da Serra das Araras, que vai operar em mão dupla.

Segundo a concessionária, em função dos serviços, o tráfego pode ficar lento no trecho., sendo importante que o motorista tenha atenção e respeite a sinalização implantada e o limite de velocidade de 40 km/h durante toda a passagem pela mão dupla, onde a ultrapassagem é proibida. Em caso de chuva os serviços podem ser adiados ou interrompidos. Serão seis equipes atuando simultaneamente na região. Somente na recuperação do pavimento será utilizado 1,6 mil toneladas de material fresado.