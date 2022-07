Pistola e drogas são apreendidas na Vila Brasília

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 18:18 horas

Volta Redonda – Na tarde de quarta-feira (27) um homem foi preso e três menores foram apreendidos no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, com uma arma, entorpecentes e outros materiais do tráfico de drogas. O flagrante ocorreu em uma escadaria da Rua Mutirão.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com um carregador, um carregador alongado e 42 munições. Em duas mochilas foram encontrados 195 pinos de cocaína; 112 pedaços de maconha, 11 tiras do mesmo entorpecente; 174 pedras de crack; R$ 88 em espécie; três rádios de comunicação e duas baterias, além de etiquetas para embalagens de drogas.

A Polícia Militar deslocou para o bairro uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) ao ser informada sobre a presença de homens armados traficando no local. Os suspeitos foram apresentados na delegacia de Volta Redonda.