Pistola e moto com documentação irregular são apreendidos com dupla em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 11:03 horas

Volta Redonda – Policiais militares apreenderam nesta segunda-feira (16) uma pistola de calibre 9 milímetros, 11 munições intactas do mesmo calibre e um moto com documentação irregular. A arma e o veículo estavam com uma jovem, de 18 anos, e um rapaz de 23, que foram abordados na Rua Amador Bueno, na localidade conhecida como São Jorge, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O casal e o material foram levados para a Delegacia de Volta Redonda. Em seguida, a moto foi levada para o pátio da Guarda Municipal porque a jovem não tinha a Carteira Nacional de Habilitação para pilotar e o veículo estava com o licenciamento atrasado.

Apenas o rapaz, que estava com a pistola, foi preso por posse ilegal da arma. A dona da moto prestou depoimento e foi liberada.