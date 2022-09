Pistola e munições são apreendidas na Vila Maria

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 17:18 horas

Barra Mansa – No último sábado (24) policiais militares estiveram no bairro Vila Maria para verificar denúncia sobre tráfico de drogas e homens armados na linha férrea.

Chegando ao local, os agentes ouviram disparos de arma de fogo vindos de uma propriedade na beira da linha. Quando chegaram ao local, avistaram dois homens que foram abordados e revistados. Com um deles encontraram cinco munições de cal. 9mm intactas e cinco munições de cal. 9mm deflagradas.

Quando a guarnição se deslocou ao portão da propriedade, observou um segundo homem que se apresentou como proprietário da chácara e que seria ele o responsável pelos disparos de arma de fogo. Ele disse que era atirador esportivo (CAC) e estava portando em sua cintura uma pistola 9mm municiada que foi recolhida pela equipe, sendo o restante do material apreendido no local.

Os homens foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa) para medidas de praxe. Após apreciação do delegado, o dono da pistola foi autuado no Artigo 15 da Lei 10.826/03 (disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime), sendo instaurado inquérito. A arma foi apreendida juntamente com todas as munições.

Os homens foram ouvidos e liberados.