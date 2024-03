PL confirma pré-candidatura de Cardoso Gugu em Pinheiral

Pinheiral – O vereador Cardoso Gugu foi confirmado pelo Partido Liberal (PL), para ser pré-candidato a prefeito na cidade de Pinheiral.

Segundo o presidente do partido, o deputado federal Altineu cortes, Cardoso Gugu é “o candidato preparado, tem experiência na vida pública, sabe dialogar buscar parcerias, tem trabalho e história de lutas e agrega valores, será um grande representante”.

O nome de Gugu surgiu em reunião com lideranças do partido liberal, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Senador Flávio Bolsonaro e o presidente do partido, deputado federal Altineu Cortes.

“Política é missão e a vida é feita de desafios, acredito que tenho muito a contribuir com a nossa cidade. Agradeço a confiança de Jair Bolsonaro e de todas as lideranças que confiaram no meu trabalho”, disse Gugu.

Participaram do encontro, os deputados estaduais, Dr. Serginho, Márcio Gualberto, Anderson de Moraes, e os federais General Pazuello, Sóatenes Cavalcante e Soraya Santos.

Atuação Parlamentar

O vereador Cardoso Gugu está em seu segundo mandato e é presidente da comissão de educação da Câmara. Entre suas principais realizações estão a reabertura da FAETEC, a inauguração da faculdade do Polo Cederj, além de dois laboratórios de iniciação científica implantado em escolas municipais.