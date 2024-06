Volta Redonda – Nesta sexta-feira (21), às 19h, o PL Mulher de Volta Redonda recebe a deputada federal e presidente nacional do PL Mulher, Chris Tonietto (PL-RJ), para o 1º Encontro da Direita Feminina do Médio Paraíba.

O evento será realizado no Hotel Bela Vista e contará com a presença de lideranças femininas do Sul Fluminense, incluindo Jane Soares, presidente do PL Mulher VR, e Milena Cardoso, presidente do PM Mulher Resende.