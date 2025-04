PL prevê relatório para registrar agressões a profissionais da saúde

Estado do Rio – A deputada Lilian Behring (PCdoB) elaborou o Projeto de Lei nº 5039/2025, que propõe a criação do Relatório Anual de Vitimização dos Profissionais de Saúde no Estado do Rio de Janeiro. A proposta foi apresentada este ano na Assembleia Legislativa, com o objetivo de reunir informações sobre casos de agressões físicas e psicológicas contra profissionais da área, ocorridos em unidades de saúde do estado.

O relatório será produzido anualmente pela Secretaria de Estado de Saúde. Ele vai reunir dados sobre os casos registrados, com informações sobre o local do fato, a instituição de trabalho do profissional e as circunstâncias do ocorrido. A intenção é permitir a análise desses episódios e subsidiar políticas públicas de prevenção.

Na justificativa do projeto, a deputada cita o crescimento das agressões, incluindo empurrões, socos, ameaças verbais e agressões sexuais. Segundo ela, o levantamento dos dados é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores e melhorar as condições nos locais de atendimento.

“Este projeto tem o objetivo de mapear as agressões e fornecer dados para melhorar as condições de trabalho e garantir a segurança dos profissionais”, afirmou Behring.

O relatório será publicado no site da Secretaria de Saúde e enviado à Assembleia Legislativa, onde será analisado por uma comissão.

O projeto também dá atenção à situação dos profissionais de enfermagem, que estão entre os mais atingidos por agressões devido ao contato direto com os pacientes. A deputada defende que a exposição constante exige medidas de proteção específicas.

“Não podemos aceitar a violência contra quem atua na saúde. Esses profissionais devem ser respeitados e protegidos”, concluiu Lilian Behring.