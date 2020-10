Plano de gestão e integração para Segurança Pública é elaborado pelo governador com secretarias estaduais

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 10:54 horas

Rio- Uma série de reuniões para elaborar um plano de gestão e integração entre as secretarias estaduais foi realizada na quinta-feira, 08, pelo governador em exercício Cláudio Castro realizou, junto a secretarias estaduais.

O objetivo dos encontros foi aperfeiçoar a política de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar agilidade às tomadas de decisões das polícias para ajudar a combater a criminalidade.

As reuniões aconteceram nas sedes das polícias Civil e Militar e no CICC (Centro Integrado de Comando e Controle).

Segundo o governador em exercício Cláudio Castro. a parceria das polícias com as secretarias de Fazenda, da Casa Civil e de Planejamento e Gestão vai permitir a desburocratização do repasse de recursos para investimentos em equipamentos, tecnologias e treinamentos de agentes. Também estão entre os planos discutidos a revitalização do CICC e o aprimoramento nos setores de inteligência e investigação, com o uso dos estudos do ISP (Instituto de Segurança Pública) e de dados de identificação civil do Detran.

– A política de Segurança Pública tem o compromisso de melhorar a vida das pessoas, e isso reflete no Turismo, na Educação e na Saúde. A reunião com todo o secretariado foi muito importante para alinharmos essas ações e garantir celeridade para atender às demandas de Estado. Vamos realizar reuniões periódicas para tratar sobre os principais temas do governo no CICC, que será um símbolo da integração entre as secretarias e os órgãos estaduais – ressaltou o governador em exercício.

Melhoria nas polícias

Durante as reuniões, foram anunciadas a reforma e a ampliação do hangar da Polícia Civil no ano que vem, com recursos no valor de R$ 5 milhões. O espaço vai receber ainda dois helicópteros blindados, equipados com câmeras de visão noturna e de reconhecimento térmico, doados pelo Gabinete de Intervenção Federal. Outro investimento é o reforço na integração entre as polícias, por meio da troca de informações entre as delegacias e os batalhões da PM, para agilizar o atendimento de ocorrências.

– Este dia é um marco para população, para as polícias e para a segurança pública em geral. A ida do governador em exercício Cláudio Castro – com os secretários da Casa Civil, Planejamento, o presidente do Detran e outros – é uma demonstração clara do reconhecimento da importância da integração das polícias – disse o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski.

O secretário de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo, reforçou a importância da desburocratização dos investimentos para garantir a redução da criminalidade em todo o estado. Na reunião, o secretário apresentou o Planejamento Estratégico 2020/2024, que prevê a implantação de um software de transmissão de vídeo, em tempo real, das prisões em flagrante e situações de emergência, além do emprego de drones em ações de patrulhamento de vias expressas e operações.

– O governador em exercício nos deu total apoio e estabelecemos contatos com as secretarias, que nos ajudarão a resolver as nossas demandas com mais rapidez. Nossa meta é continuar mantendo a redução dos principais índices de criminalidade no estado, como os homicídios dolosos – afirmou o secretário de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo.