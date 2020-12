Plano de retorno às aulas em Barra Mansa é enviado ao Ministério Público

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 17:55 horas

Documento aguarda a homologação através do Ministério Público e Procuradoria Geral do Município

Barra Mansa– O município está avançando no retorno seguro às aulas, o Comitê Municipal de Educação quer implantar o plano com as ações e medidas de prevenção à Covid-19 em toda a rede municipal de ensino. De acordo com a prefeitura, o documento foi encaminhado para o Ministério Público (MP) e aguarda a resposta do órgão para ser homologado junto a Procuradoria Geral do Município e assim ser posto em prática.

Na última semana, representantes do Comitê Municipal participaram de uma videoconferência com o MP para dar prosseguimento ao processo. Durante a reunião, o documento foi elogiado e validado pelo órgão, podendo assim ser divulgado. O plano define quais adaptações estruturais as unidades devem adotar, quais séries voltarão em um primeiro momento, a aplicação das regras de distanciamento social e higienização, o funcionamento do plantão de dúvidas, entre outros.

O secretário de Educação Marcus Vinícius Pires de Barros destacou a importância desse plano. “Temos orgulho em liderar um processo inédito, dessa importância para o ensino municipal e que envolve escolas públicas e privadas, de ensino municipal e estadual, ensino superior, sindicatos, cursos livres, entre outros. Este é um processo de grande maturidade em favor da educação, em que todos tiveram o máximo de inteligência e resiliência para construir um plano conjunto que atendesse a todos, que fosse igualitário e que propiciasse o melhor resultado para alunos, famílias e município”.

O representante dos Cursos Livres, Everton Prudente, apontou a necessidade do retorno às aulas. “O estrago causado na educação dos alunos por todo esse período já foi grande demais, por isso defendemos um retorno imediato! O setor de cursos livres já vem pilotando um retorno gradual desde 5 de outubro e tudo funcionou e vem funcionando muito bem. Chegou a hora de outros setores da educação também retornarem”.

A representante pelas escolas de Educação Infantil e creches particulares, Luiza de Oliveira Amaral, ressaltou o preparo das unidades para um retorno seguro. “Nossas escolas estão prontas para receber os alunos de forma gradual, segura e responsável. Todos os setores retomaram suas atividades respeitando os protocolos de segurança. O plano está pronto e validado pelas autoridades de Saúde e Educação”.

O representante do Ensino Superior e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa (CODEC) explicou a criação do plano.

– Por iniciativa do CODEC, a partir da preocupação demonstrada por assegurar a aprendizagem de crianças e jovens, como também a empregabilidade de profissionais e a sobrevivência de instituições, foi criado um movimento visando à construção de um documento que oriente e normalize procedimentos, atitudes e posturas para um retorno imediato de atividades nas escolas e programe a voltas às aulas presenciais em breve tempo. O documento elaborado é fruto de um trabalho de excelência, de respeito, cuidado técnico e em equipe, visando a unir a preocupação com a vida em todos os seus aspectos. A cidade de Barra Mansa está de parabéns – disse.

O comitê

O Comitê Municipal de Educação de Barra Mansa é formado por representantes das secretarias de Educação e Saúde; Conselho Regional de Medicina; Conselho Municipal de Educação; Comissão de Educação da Câmara de Vereadores; Coordenação do CEMAE; Coordenação de Supervisão Escolar; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar; Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação; Sindicato dos Profissionais do Sul Fluminense; Sindicato dos Estabelecimentos Ensino do Sul Fluminense; Direções das Redes Públicas Municipal e Estadual; Direções da Rede Privada de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; Ensino Superior e Cursos Livres.