Plano de saúde responsável por funcionários da prefeitura inaugura centro médico em Angra

Angra dos Reis – A Klini Saúde, empresa responsável pelos planos de saúde dos servidores municipais de Angra dos Reis, inaugurou, nesta sexta-feira (28), um centro médico localizado no bairro da Ribeira. A empresa é a vencedora do chamamento público, anunciado na última semana pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra (Sinspmar).

O plano, que começará a valer a partir da próxima segunda-feira (1), é resultado da negociação salarial feita na atual gestão da Prefeitura e do Sinspmar e beneficiará aproximadamente 9 mil pessoas, dentre servidores ativos, comissionados, aposentados e pensionistas. A abrangência do plano é estadual, com cobertura em Angra e também em outros municípios do Rio de Janeiro.

De acordo com Márcia Paiva, secretária municipal de Administração, o plano de saúde dos servidores será de extrema importância para o município.

“Além de atender a um anseio antigo dos servidores, o plano é bom para o município, pois os servidores que não tinham plano de saúde e se socorriam na rede pública agora podem ir à rede particular, desafogando um pouco a rede pública. Então é uma conquista de todos nós”, ressaltou.

Para ter acesso ao benefício é necessário baixar o aplicativo Klini pelo celular e, a partir de segunda-feira, e começar a ter acesso aos serviços médicos, que incluem internação, cirurgia, consultas e exames laboratoriais. O aplicativo também pode ser baixado por QR Code, disponível na página de Instagram do Sinspmar (@sinspmar), juntamente com mais informações.