Plano Verão 2023: Paraty define ações de segurança pública - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 20:30 horas

Reunião de alinhamento aconteceu nesta quarta-feira e foi coordenada pelo prefeito Luciano Vidal

Paraty – Uma reunião de alinhamento coordenada pelo prefeito Luciano Vidal, deu início aos trabalhos para definir o Plano Verão 2023 para a área de segurança pública de Paraty. O evento reuniu nesta quarta-feira (7), o delegado da 167ª DP, Marcelo Russo, o delegado da Polícia Federal, Eduardo Cavalcante da Graça, o comando do da 2ª CIMP (Companhia Independente de Polícia Militar), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de representantes da Secretaria de Ordem Pública, Defesa Civil e Secretaria de Saúde.

A preocupação do prefeito em alinhar o plano tem fundamento. Durante o verão, mais de 20 mil turistas desembarcam em Paraty, fazendo com que hotéis e pousadas registrem uma ocupação máxima.

– Estamos planejando as ações de segurança pública para 2023 e com isso garantir um verão seguro para os moradores, turistas e comerciantes. Paraty estará de portas abertas para receber bem quem vier nos visitar e conhecer nossas belezas naturais, nossa gastronomia e esse povo maravilhoso e acolhedor – disse o prefeito.

De acordo com o prefeito, as áreas comerciais, residenciais e turísticas terão aumento no patrulhamento.

Segundo o delegado da 167ª DP, Marcelo Russo, a reunião de integração foi fundamental para dar início ao programa, que terá apoio logístico e operacional da prefeitura de Paraty.

– Teremos reforço no policiamento e uma grande integração entre as forças de segurança – disse Russo.